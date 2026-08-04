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Luca Crecchi

Luca Crecchi

vice caporedattore

Luca Crecchi è un giornalista professionista specializzato in finanza e ha realizzato inchieste, interviste e servizi finiti sulle prime pagine dei maggiori quotidiani. Ha iniziato la carriera a Genova, proseguendo poi a Francoforte e a Roma, dove si e' occupato di economia e finanza.

Chiamato dall’editore a rilanciare la redazione di Milano su finanza e multimedialità, ha guidato Dak, Digital Adnkronos e creato diversi format TV/web come Italia Economia, Milano Sanremo, TG Moda / TG Moda On The Road, Womi e il primo confronto elettorale virtuale. Nel 2014 ha messo tutta la redazione su Wa, sfruttandone tutti i vantaggi competitivi.

Laureato con lode in Lettere, ama il sax, la vela e insegnare giornalismo. Ha svolto attività di docenza presso la Link Campus of Malta, l’Ispi e al master in giornalismo dell’Università Cattolica.

Attualmente si occupa di sostenibilità e blue economy.

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giornalismo finanza sostenibilità blue economy
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