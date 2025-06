Ricostruzione Ucraina, approvata misura da 300 milioni di euro

Il Comitato Agevolazioni presieduto dalla Farnesina ha approvato la Misura Ucraina in favore della competitività delle imprese italiane che saranno coinvolte nel processo di ricostruzione del Paese in gran parte distrutto da oltre 3 anni di conflitto con la Russia. La misura prevede fondi per 300 milioni di euro e prevede l’erogazione di un contributo export a fondo perduto fino al 5% per supportare contratti di esportazione da parte di aziende italiane verso l’Ucraina. “Il sostegno alla ricostruzione dell’Ucraina rappresenta una priorità per l’Italia e sarò al centro della Conferenza prevista per il prossimo 10-11 luglio a Roma con lo scopo di coinvolgere pienamente il settore privato e gli enti locali”, ha affermato il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Lo stesso Comitato Agevolazioni, che riunisce anche rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle finanze, del Ministero delle Imprese e del made in Italy, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha inoltre avallato la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a sostegno di attività imprenditoriali italiane in altri Paesi, quali Svizzera, Cile e Regno Unito, nei settori automotive, ingegneristico, energetico, per complessivi 68 milioni di euro stanziati.

Link: Comunicato della Farnesina