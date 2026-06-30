Riunione dei leader E5, Giorgia Meloni punta sul rafforzamento del pilastro europeo della NATO

A Berlino si è svolto il nuovo vertice dei leader del formato E5, al quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo Ministro britannico Keir Starmer, il Primo Ministro polacco Donald Tusk e il Segretario generale della NATO. Al termine dell’incontro, il Presidente Meloni è intervenuta in conferenza stampa sottolineando la necessità che l’Europa assuma un ruolo più incisivo nel campo della difesa e della sicurezza, rafforzando il pilastro europeo dell’Alleanza Atlantica in piena sinergia con gli Stati Uniti. Ha inoltre evidenziato come il concetto di sicurezza debba essere affrontato in una prospettiva più ampia, includendo la protezione delle infrastrutture strategiche, la resilienza energetica, la cybersicurezza e il controllo dei confini. In quest’ottica, ha invitato i partner europei a rendere più efficienti gli investimenti destinati alla difesa e all’innovazione tecnologica, valorizzando al contempo le capacità produttive e industriali del continente. Ha infine ribadito l’impegno dell’Italia per il rafforzamento della NATO e il sostegno all’Ucraina, confermando il supporto agli sforzi diplomatici volti a raggiungere una pace giusta e duratura. Sul fronte mediorientale, ha accolto positivamente il memorandum siglato tra Stati Uniti e Iran, sottolineando tuttavia l’importanza di consolidare la stabilità regionale e di garantire la sicurezza delle principali rotte marittime internazionali, a partire dallo stretto di Hormuz.

Il comunicato del Governo