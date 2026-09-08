Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri

Ucraina, Medio Oriente e ruolo dell’Europa sono stati al centro della riunione informale dei Ministri degli Esteri dell’Unione europea, svoltasi il 2 e 3 settembre a Wicklow, in Irlanda. Nel corso dei lavori, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina e la ferma condanna degli attacchi russi contro la popolazione civile e le infrastrutture critiche, richiamando l’attenzione anche sulle ripercussioni del conflitto sul commercio internazionale e sulle esportazioni di grano attraverso il Mar Nero. Con riferimento al ruolo dell’UE nello scenario internazionale, il Ministro ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’efficacia delle istituzioni europee e di consolidare la presenza dell’UE in Africa. Ampio spazio è stato dedicato alla crisi in Medio Oriente e alla sicurezza delle principali rotte marittime internazionali. Tajani ha anche evidenziato la necessità di mantenere aperto il canale diplomatico tra Stati Uniti e Iran e di garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Il Ministro ha inoltre confermato l’impegno italiano nella missione europea Aspides, ribadendo il sostegno alla soluzione dei due Stati e all’assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza. Sul fronte Mediterraneo, Tajani ha espresso apprezzamento per i recenti sviluppi politici in Libia e sostegno al percorso promosso dalle Nazioni Unite in vista di elezioni nazionali libere, inclusive e trasparenti. A margine della riunione, il Ministro ha avuto una serie di incontri bilaterali con diversi omologhi europei.

Il comunicato della Farnesina