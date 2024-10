78esimo Congresso nazionale Icare, Giarratano (SIAARTI): “Numeri importanti e qualità nella tre giorni congressuale a Napoli”

“Da questi giorni congressuali ci aspettiamo non solo numeri importanti ma tanta qualità per la nostra professione. Abbiamo 130 sessioni scientifiche e 72 espositori. Un aspetto di grande rilievo sarà la simulazione clinica ad alta fedeltà dedicata alla formazione dei partecipanti per gestire situazioni critiche”. Cosi Antonino Giarratano presidente SIAARTI all’apertura del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), un evento che rappresenta il più importante appuntamento annuale per gli anestesisti e rianimatori italiani, che fino a sabato 12 ottobre discuteranno delle sfide future della disciplina e delle innovazioni cliniche e scientifiche.