Stingeni (Univ. di Perugia): "Delgocitinib segnerà un'importante svolta per trattamento dell'eczema cronico delle mani"

“Questo nuovo farmaco agisce come inibitore del sistema JAK/STAT ed è in grado di bloccare l'infiammazione della cute. È importantissimo poter disporre di questa nuova terapia che consentirà ai nostri pazienti affetti da eczema cronico delle mani di controllare tale patologia, di agire sulla sintomatologia soggettiva correlata (prurito, bruciore, dolore) determinando un netto miglioramento della loro qualità di vita, oltre che di apportare un tangibile beneficio sulle lesioni cutanee. Nei tre studi clinici di fase 3 condotti utilizzando delgocitinib per l'eczema cronico delle mani sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. I risultati dei primi 2 studi (per una durata di 16 settimane di terapia) sono stati recentemente pubblicati su Lancet, mentre i risultati del terzo studio (per una durata di 52 settimane di terapia) sono in corso di pubblicazione.