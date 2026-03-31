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Accordo gruppo Gksd e ministero Salute egiziano su sviluppo ospedale Heliopolis

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La firma in occasione dell'Egypt Energy Show per rafforzare la cooperazione tra Italia ed Egitto

31 marzo 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell'ambito dell'impegno per rafforzare la cooperazione medica tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana è stato firmato un accordo di cooperazione sanitaria tra il gruppo Gksd e il ministero della Salute egiziano per lo sviluppo del nuovo ospedale di Heliopolis da 443 posti letto. L'accordo - informa Gksd - è stato sottoscritto in occasione dell’Egypes, l'Egypt Energy Show, attualmente in corso al Cairo, sotto il patrocinio di sua eccellenza Abdel Fattah Al-Sisi. A firmare sono stati Kamel Ghribi, presidente del gruppo Gksd e del gruppo San Donato e Ahmed Mostafa, presidente dell'Organizzazione per l'assicurazione sanitaria dell'Egitto.

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La cerimonia della firma si è svolta alla presenza del ministro della Salute Egiziano, Khaled Abdel Ghaffar e del ministro del Petrolio, sua Eccellenza Karim Badawi. Era inoltre presente sua eccellenza Michael Damianos, ministro dell'Energia del Commercio e dell'Industria di Cipro. Kamel Ghribi ha espresso il proprio apprezzamento per il Presidente Abdel Fattah Al-Sisi e per la crescita che l'Egitto sta vivendo, sottolineando che l'accordo rappresenta un solido punto di partenza per rafforzare la cooperazione sanitaria tra i due Paesi e offrire servizi medici avanzati ai cittadini egiziani.

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ospedale di Heliopolis Egypes l'Egypt Energy Show accordo cooperazione sanitaria ospedale sviluppo Egitto Italia
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