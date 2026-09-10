circle x black
Cerca nel sito
 

Alimentazione: Corsello (Onsp) 'Academy forma pediatri e crea rete'

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo evento è il primo a essere nato per formare gli specializzandi in pediatria sul tema centrale dell'alimentazione, in un tempo in cui era un miraggio anche solo concepire un evento di questo tipo. Ormai, da circa quarant'anni, questo evento è una realtà e si continua a fare qui a Sabaudia, in modo che i giovani siano i primi a conoscersi tra loro e a conoscere la realtà dell'alimentazione e fare rete". Lo ha detto Antonio Corsello, presidente Osservatorio nazionale specializzandi in pediatria (Onsp), parteciapndo al Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon che riunisce 150 giovani pediatri in formazione per approfondire i temi della corretta alimentazione dedicata ai bambini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video
Venezia 83, Alba Rohrwacher: "'Un bon petit soldat' è il mio atto politico" - Video
Venezia 83, Edoardo De Angelis: "'Il fuoco che ti porti dentro' è un amore che brucia e devasta" - Video
News to go
Clima, lo studio: entro fine secolo 40% terre emerse può diventare zona arida


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza