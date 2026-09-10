Alimentazione: Corsello (Onsp) 'Academy forma pediatri e crea rete'

"Questo evento è il primo a essere nato per formare gli specializzandi in pediatria sul tema centrale dell'alimentazione, in un tempo in cui era un miraggio anche solo concepire un evento di questo tipo. Ormai, da circa quarant'anni, questo evento è una realtà e si continua a fare qui a Sabaudia, in modo che i giovani siano i primi a conoscersi tra loro e a conoscere la realtà dell'alimentazione e fare rete". Lo ha detto Antonio Corsello, presidente Osservatorio nazionale specializzandi in pediatria (Onsp), parteciapndo al Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon che riunisce 150 giovani pediatri in formazione per approfondire i temi della corretta alimentazione dedicata ai bambini.