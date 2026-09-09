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Alimentazione: Marseglia (Siaip), 'nutrizione parte integrante di terapia della crescita'

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09 settembre 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
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"Il Progetto Academy è un progetto di carattere accademico che vede al centro la nutrizione come terapia, perché la nutrizione non è un fenomeno casuale, ma è una terapia anche in fisiologia. Se nutriamo bene i nostri bambini dalla nascita e durante tutta la crescita, saranno degli adulti sani nel futuro". Così Gianluigi Marseglia, professore di Pediatria università degli studi di Pavia e presidente Siaip-Società italiana di immunologia e allergologia pediatrica, intervenendo come coordinatore del Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, dedicato a 150 giovani pediatri in formazione.

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