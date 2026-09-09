Alimentazione: Mastrolia (NewPrinces-Plasmon), 'investiamo in filiera italiana per nutrizione d'eccellenza'

"All'interno del Gruppo NewPrinces, Plasmon rappresenta un polo di eccellenza e l'unico polo italiano per la produzione di nutrizione per l'infanzia. Plasmon vanta, infatti, una tradizione lunga 100 anni e ha rappresentato la nutrizione per i più piccoli, per tante generazioni. Oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando tutte le filiere del latte, quelle più pregiate, per portare sulla tavola degli italiani un prodotto di eccellenza, che non è possibile replicare con altre soluzioni". Lo ha detto Angelo Mastrolia, presidente Gruppo NewPrinces e Plasmon, in occasione del Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon.