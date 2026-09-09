Alimentazione: Muzio (Latina), 'Academy per creare sinergia su questione centrale'

"Questo evento per noi è fondamentale.Si tratta di un momento importante perché permette di fare sinergia per sviluppare nuove tecniche e nuovi approcci scientifici in pediatria, in un ambito particolarmente centrale, dati gli indici di natalità che registra l'Italia. Per noi Plasmon è una realtà d'eccellenza, sia perché quello di Latina è uno dei primi stabilimenti in Italia, sia perché dà lavoro ad oltre 300 dipendenti. Inoltre è stata un avamposto per lo sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico. Siamo orgogliosi e felici che ritorni ad essere un marchio italiano". Sono le parole di Annalisa Muzio, assessore all'Urbanistica del Comune di Latina, in occasione del Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che riunisce a Sabaudia, 150 giovani pediatri in formazione per approfondire i temi della corretta alimentazione dedicata ai bambini, anche attraverso la conoscenza delle eccellenze produttive del territorio.