circle x black
Cerca nel sito
 

Alimentazione: Muzio (Latina), 'Academy per creare sinergia su questione centrale'

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo evento per noi è fondamentale.Si tratta di un momento importante perché permette di fare sinergia per sviluppare nuove tecniche e nuovi approcci scientifici in pediatria, in un ambito particolarmente centrale, dati gli indici di natalità che registra l'Italia. Per noi Plasmon è una realtà d'eccellenza, sia perché quello di Latina è uno dei primi stabilimenti in Italia, sia perché dà lavoro ad oltre 300 dipendenti. Inoltre è stata un avamposto per lo sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico. Siamo orgogliosi e felici che ritorni ad essere un marchio italiano". Sono le parole di Annalisa Muzio, assessore all'Urbanistica del Comune di Latina, in occasione del Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che riunisce a Sabaudia, 150 giovani pediatri in formazione per approfondire i temi della corretta alimentazione dedicata ai bambini, anche attraverso la conoscenza delle eccellenze produttive del territorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
L’appello di Sal Da Vinci per la raccolta sangue promossa da Adnkronos e Avis domani a Roma: “Donare può salvare vite” - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza