Alimentazione: pediatra Berni Canani, 'immunonutrizione è strategia per la salute'

"L'immunonutrizione è importante non solo in pediatria, ma in generale per la salute dell'uomo. Si tratta di utilizzare i nutrienti non solo per far crescere e sviluppare un bambino, ma per regolare le funzioni del sistema immunitario. Questo serve a proteggerlo non soltanto dalle infezioni, ma anche da ogni patologia, che può essere legata ad alterazioni del sistema immunitario, come allergie, malattie autoimmunitarie e neoplasie". Così Roberto Berni Canani, professore di pediatria dell'università degli Studi di Napoli, intervenendo nel corso di Programma Academy.