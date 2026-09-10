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Alimentazione: pediatra Corsello, 'corretta alimentazione previene rischio obesità'

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10 settembre 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La nutrizione oggi è un fattore determinante per la salute del neonato, del bambino, dell'adolescente e anche dell'adulto di domani. Quando parliamo di malnutrizione oggi non dobbiamo più solo intendere che sia legata a una carenza di nutrienti, ma anche a una serie di problemi clinici che riguardano un eccesso di nutrienti, di calorie, di proteine e di grassi saturi. Una malnutrizione per eccesso è foriera di un rischio concreto nella popolazione mondiale di sovrappeso e di obesità nei bambini di età scolare, adolescenti e adulti. Una corretta alimentazione, quindi, diventa fondamentale per prevenire, abbassare il rischio di sovrappeso e obesità che non è un problema solo di natura estetica, ma clinico perché sappiamo che l'obesità interessa il 15% circa della popolazione pediatrica". Lo ha detto Giovanni Corsello, professore di Pediatria dell'università degli Studi di Palermo, in occasione del Programma Academy dedicato ai giovani pediatri in formazione.

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