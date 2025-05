Alimentazione, 'problemi di obesità per più di 6 giovani italiani su 10'

Nei prossimi decenni, le proiezioni indicano un aumento significativo delle malattie metaboliche, con un impatto diretto sulla salute pubblica e sui costi sanitari. Dati recenti - Italian barometer obesity report 2024 e Sorveglianza Passi (Iss) - stimano una crescita imponente per quanto riguarda l’obesità soprattutto nei giovani adulti tra i 18 e 34 anni (dove la percentuale è passata dal 2,6% al 6,6% nel 2023). Per il diabete si prevede una crescita pari al 10% della popolazione italiana entro il 2040. Si tratta di una situazione allarmante, tenendo presente le comorbidità: l'ipertensione è presente nel 67% delle persone con sovrappeso e nel 87% di quelle obese. Analogamente, l'ipercolesterolemia è strettamente correlata all'eccesso ponderale, aumentando significativamente con l'aumento dell'indice di massa corporea. In questo conteso è importante implementare strategie in grado di mantenere il benessere in equilibrio, promuovendo stili di vita sani e interventi tempestivi per contrastare questa tendenza.

Sono stati questi i temi al centro di Nutrimi 2025, l’appuntamento scientifico annuale dedicato ai professionisti della salute che si è appena concluso a Milano, a cui ha partecipato anche Nutrition & Santé, azienda da sempre impegnata a promuovere il benessere attraverso l’alimentazione salutistica, che ha presentato - informa una nota - il suo ampio e diversificato portfolio di soluzioni con soluzioni per la gestione del peso del colesterolo e l'adozione di prodotti con un basso contenuto di zuccheri e sodio. La partecipazione al congresso è stata solo una delle tappe di un progetto più ampio, che ha incluso anche un’indagine realizzata in collaborazione con Nutrimi (www.nutrimi.it), che ha coinvolto oltre 300 professionisti della salute. I risultati della survey hanno fornito insight importanti sulle pratiche quotidiane dei nutrizionisti e dei medici, evidenziando il crescente bisogno di soluzioni accreditate e approfondimenti scientifici per migliorare il management metabolico dei propri pazienti.

"Il nostro impegno - spiega Maurizio Roberti, Direttore Marketing di Nutrition & Santé Italia - è fornire ai professionisti un set completo di soluzioni scientificamente supportate, per affrontare con efficacia le sfide metaboliche quotidiane. Il congresso Nutrimi - conclude - è stato un'importante occasione di confronto con i nutrizionisti, per capire come possiamo essere di supporto in modo concreto".