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Alimentazione: Zuccotti (UniMi), 'grande responsabilità formazione dei pediatri sulla nutrizione'

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10 settembre 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come Presidente dei professori di pediatria italiani siamo molto attenti a iniziative di questo tipo e auspichiamo che ci siano sempre più momenti formativi. Siamo disponibili nell'aiutare tutte le aziende che vogliono intraprendere questo tipo di percorso, perché abbiamo bisogno di educare sempre al meglio i nostri giovani specializzandi: parlare di nutrizione è molto semplice, ma in realtà è una grande responsabilità perché andiamo a delineare le traiettorie di crescita e di salute dei nostri bambini". Lo ha detto Gian Vincenzo Zuccotti, professore di Pediatria università degli studi di Milano e direttore dipartimento di Pediatria ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, partecipando al Programma Academy a cui hanno partecipato 150 giovani specializzandi in pediatria.

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