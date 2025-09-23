circle x black
Alimenti: Gemmato,  'per miele di qualità produzione deve avvenire in sicurezza'

23 settembre 2025 | 13.24
"La produzione di miele deve avvenire in sicurezza e oggi lo stiamo facendo attraverso delle linee guida che ottemperino ai dettami europei, ma non lo faccia in maniera stringente e attraverso cui, nell'interesse degli italiani e di chi consuma miele, si abbia la certezza di produrre e consumare prodotti sicuri". E' quanto affermato dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in apertura del workshop 'Sanità e apicoltura: sfide e opportunità', organizzato al ministero della Salute. Un occasione di formazione e confronto tra istituzioni, associazioni di settore e comunità scientifica sulle implicazioni dell'Animal Health Law e sull'applicazione del sistema di registrazione e identificazione in apicoltura.

