circle x black
Cerca nel sito
 

All'ospedale Gemelli Isola Roma curati mille pazienti vulnerabili in 3 anni

25 giugno 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

In tre anni all'ispedale Gemelli Isola di Roma grazie al progetto San Bartolomeo sono state garantite cure e assistenza a mille pazienti provenienti da 75 Paesi, erogate oltre 3.600 prestazioni specialistiche. L'iniziativa, nata per offrire supporto sanitario a persone in condizioni di fragilità sociale ed economica, è promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, dall'Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, da Deloitte e da Fondazione Deloitte. I risultati del progetto, il cui impatto continua a crescere, sono stati illustrati a Roma nel corso di una conferenza stampa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza