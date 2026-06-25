All'ospedale Gemelli Isola Roma curati mille pazienti vulnerabili in 3 anni

In tre anni all'ispedale Gemelli Isola di Roma grazie al progetto San Bartolomeo sono state garantite cure e assistenza a mille pazienti provenienti da 75 Paesi, erogate oltre 3.600 prestazioni specialistiche. L'iniziativa, nata per offrire supporto sanitario a persone in condizioni di fragilità sociale ed economica, è promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, dall'Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, da Deloitte e da Fondazione Deloitte. I risultati del progetto, il cui impatto continua a crescere, sono stati illustrati a Roma nel corso di una conferenza stampa.