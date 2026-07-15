Alzheimer: ministro Schillaci, 'abbiamo rifinanziato fondo dedicato e sosteniamo ricerca'

"Abbiamo rifinanziato il Fondo Alzheimer e demenze, continuiamo a sostenere la ricerca scientifica, indispensabile per migliorare diagnosi e terapie e, al tempo stesso, stiamo puntando sul potenziamento dell'assistenza territoriale e sullo sviluppo della telemedicina, per facilitare la presa in carico anche con l'impiego delle nuove tecnologie". Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio diffuso durante l'incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana.