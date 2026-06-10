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Alzheimer, Villa (Eli Lilly): "Prima si interviene su pazienti, migliori saranno i risultati"

10 giugno 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Italia, già in 15 regioni e in quasi 50 centri, sta utilizzando le terapie più innovative. Questo dimostra che il nostro Paese può fungere da modello per molti altri nella gestione e nella presa in carico del paziente con Alzheimer. Prima si interviene sui pazienti, migliori saranno i risultati in termini di salute; ciò genera un beneficio non solo sanitario, ma soprattutto sociale ed economico, considerando l'enorme impatto che questa patologia ha sulle famiglie". Lo ha detto Federico Villa, associate vice president corporate affairs & patient access di Eli Lilly Italia, a margine dell'evento internazionale 'MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care'. Un incontro che ha riunito a Roma esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell'Alzheimer.

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