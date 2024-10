Arriva mySmart Diary, la prima web app che utilizza l'Intelligenza Artificiale per aiutare i terapeuti nella gestione dei pazienti con disturbi del comportamento alimentare. Il progetto, presentato da Fondazione per la Sostenibilità digitale, nella Sala Caduti di Nassirya in Senato, è stato realizzato in collaborazione con Microsoft Italia, che ha messo a disposizione la piattaforma di AI e Almawave per le interfacce conversazionali e la dashboard di analisi.