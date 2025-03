Aurigemma (Lazio): "Inaugurata panchina lilla, simbolo contrasto disturbi alimentari"

"Continuiamo a diffondere una cultura diversa: il problema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione è quanto mai attuale, lo ricordano anche gli ultimi dati diffusi dall'ospedale Bambino Gesù con un notevole aumento dei casi. Soprattutto nei ragazzi non è soltanto un problema di natura fisica, i disturbi alimentari comportano danni anche a livello sociale. L'iniziativa di oggi, con l'inaugurazione di una panchina lilla, è un atto simbolico che dimostra la vicinanza del Consiglio regionale del Lazio" a supporto delle attività di sensibilizzazione e prevenzione. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma in occasione dell'iniziativa 'Vinciamo insieme i disturbi che si è svolta oggi alla Pisana e che ha visto inaugurare una panchina lilla installata presso il cortile della sede regionale. "Portiamo avanti, quindi, il programma del 'Consiglio in Salute' che prevede non soltanto screening e prevenzione o corrette condotte di stile di vita, ma anche e soprattutto una cultura diversa riguardo al cibo", ha aggiunto.

"Soprattutto negli adolescenti, i disturbi alimentari possono collegarsi anche a problemi di ordine sociale: purtroppo capita di leggere di episodi di vittime di bullismo e cyberbullismo sulla cronaca nera dei giornali. Per noi dunque è fondamentale dare pieno supporto come Consiglio regionale ad iniziative del genere. Lo abbiamo fatto e lo continueremo a fare con lo spirito propositivo di vedere coinvolte tutte le forze politiche su una battaglia comune a tutti", ha concluso.