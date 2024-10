Cambio di stagione: prevenire e curare il mal di gola con semplici rimedi

In collaborazione con: Sorgentepharma

Con l'arrivo del cambio di stagione, molte persone contraggono diversi tipi di disturbi che intaccano il benessere delle vie respiratorie, tra cui il mal di gola.

I cambi repentini di temperatura, l'aumento dell'umidità e il passaggio dall'aria calda degli ambienti interni a quella più fredda all'esterno possono indebolire le nostre difese e rendere la gola vulnerabile a irritazioni e infezioni. Sebbene il mal di gola rappresenti spesso il primo segnale di un’infezione virale o batterica, esso, infatti, può anche derivare da fattori ambientali come inquinamento, aria secca o esposizione prolungata all'aria condizionata.

Come prevenirlo

La prevenzione del mal di gola parte dalla cura generale del proprio benessere e dall'adozione di buone abitudini quotidiane.

Già sappiamo quanto il sistema immunitario sia la prima barriera contro le infezioni, ed è quindi essenziale supportarlo partendo da una dieta equilibrata e ricca di nutrienti: vitamine come la C, presente negli agrumi, e la D, assimilabile dall’esposizione solare e contenuta in pesce grasso e uova, sono fondamentali per rinforzare le difese immunitarie. Anche lo zinco e gli acidi grassi Omega-3, presenti nella frutta secca e nel pesce, svolgono un ruolo importante nel proteggere il corpo dalle infezioni.

Accanto a una sana alimentazione, buone abitudini come l'attività fisica regolare e il dormire a sufficienza permettono all'organismo di rigenerarsi e di combattere meglio le infezioni mentre pratiche come il lavaggio frequente delle mani e il mantenimento di un adeguato tasso di umidità negli ambienti domestici possono ridurre il rischio di irritazione delle mucose della gola.

Infine, proteggere la gola con una sciarpa nei giorni più freddi aiuta a prevenire gli sbalzi termici che spesso innescano il mal di gola.

Come curarlo

Esistono vari rimedi e trattamenti efficaci per il mal di gola.

Un rimedio casalingo classico è quello di assumere tisane calde con miele e limone: il miele ha proprietà lenitive e antinfiammatorie, mentre il limone è ricco di vitamina C. Resta importante evitare di assumere cibi e bevande eccessivamente caldi che possono irritare ulteriormente la gola.

Rimedi naturali come la propoli, nota per le sue proprietà antibatteriche, possono essere molto utili, così come i gargarismi con acqua salina per ridurre l’infiammazione. Allo stesso tempo, spray lenitivi, caramelle balsamiche e soluzioni saline disponibili in farmacia offrono un rapido sollievo dai sintomi.

Se il mal di gola persiste per diversi giorni o è accompagnato da febbre, potrebbe essere necessario consultare un medico che, in caso di infezioni batteriche, come la faringite, potrebbe prescrivere antinfiammatori o antidolorifici come ibuprofene o paracetamolo, mentre gli antibiotici vengono indicati solo in presenza di infezioni batteriche confermate.