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campagna Aria di Vita, Lorenzin (Pd): "Musica rende visibile Iap"

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‘Lavorare su priorità fondamentali dell’ipertensione arteriosa polmonare’

campagna Aria di Vita, Lorenzin (Pd):
25 marzo 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La campagna Aria di vita accende l'attenzione su una patologia grave e poco conosciuta come l'ipertensione arteriosa polmonare. Usare la musica e l'arte per raccontarla significa rendere visibile ciò che spesso non lo è e contribuire a diffondere consapevolezza ed empatia rispetto alle malattie rare. Dobbiamo ancora lavorare su priorità fondamentali: ridurre i tempi di diagnosi, rafforzare la formazione degli operatori sanitari su tutto il territorio e garantire un accesso equo e uniforme alle terapie innovative, senza differenze territoriali. Le malattie rare non sono meno importanti perché sono rare: proprio per la loro rarità richiedono un'attenzione, una cura e una sensibilità particolare da parte di tutte le istituzioni”. Così la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd ed ex ministra della Salute, nel videomessaggio inviato alla presentazione, oggi a Roma, della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita - ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’ promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi - Associazione ipertensione polmonare italiana.

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Aria di vita ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare malattie rare ipertensione arteriosa polmonare campagna Aria di Vita
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