Cancro seno metastatico, Guarneri (Iov): "Inibitore Akt e terapia ormonale migliorano controllo"

"Combinazione riduce progressione malattia"

Cancro seno metastatico, Guarneri (Iov):
02 dicembre 2025 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il sottotipo di malattia a recettore ormonale positivo (Hr+) e Her2- negativo è il più frequente tra i tumori alla mammella. Oggi emerge come novità terapeutica la possibilità di identificare dei bersagli specifici responsabili di fenomeni di resistenza alla terapia endocrina, come l'alterazione della pathway Pi3k/Akt. Lo studio di fase 3 CAPItello-291 ha valutato l'utilizzo di capivasertib, un inibitore di Akt, in combinazione con fulvestrant in pazienti che avevano sviluppato endocrino-resistenza. La combinazione si è dimostrata vantaggiosa, con un dimezzamento del rischio di progressione di malattia e la possibilità di ritardare la chemioterapia". Così Valentina Guarneri, direttrice dell'Unità operativa complessa di Oncologia 2 dello Iov, l'Istituto oncologico Veneto, e professoressa di Oncologia medica all'università di Padova, commentando lo studio CAPItello - pubblicato sul 'New England journal of medicine' - all'incontro con la stampa promosso oggi a Milano da AstraZeneca per approfondire le prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico.

Il tumore della mammella "è il più frequente in Italia, con circa 53mila nuove diagnosi ogni anno - spiega l'oncologa - Grazie allo screening e ai miglioramenti delle terapie, la maggior parte delle pazienti oggi può guarire dopo la diagnosi. Tuttavia, una parte di loro può recidivare e una alcune pazienti si presentano già con malattia metastatica all'esordio". I tumori alla mammella non sono tutti uguali ed è per questo importante scegliere il trattamento più adeguato. Per farlo "è necessario valutare alcuni biomarcatori che consentono di individuare la strategia terapeutica più opportuna", sottolinea Guarneri che rimarca l'importanza di "lavorare di concerto con i patologi e i biologi molecolari per cercare le alterazioni specifiche e poter candidare le pazienti a un trattamento potenzialmente più efficace".

