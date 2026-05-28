Cardiologo Perrone Filardi, 'malattie cardiovascolari causano il 40% dei decessi nelle donne'

"Le donne presentano un impatto cardiovascolare più rilevante rispetto agli uomini, sia in termini di mortalità sia di disabilità. Le malattie cardiovascolari, in particolare quelle ischemiche, rappresentano infatti la principale causa di morte e ricovero anche nella popolazione femminile, contribuendo a circa il 40% della mortalità complessiva, contro il 32-33% degli uomini". Lo ha detto Pasquale Perrone Filardi, direttore del Dipartimento di Scienze biomediche avanzate dell'università degli Studi di Napoli Federico II, past president Sic (Società italiana di cardiologia), intervenuto all'evento "Qui, per la salute di ogni donna", promosso da Organon a Roma.