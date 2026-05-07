circle x black
Cerca nel sito
 

D'Avino (Fimp), 'serve passaggio strutturato dal pediatra al medico di famiglia a 18 anni'

sponsor

07 maggio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo fortemente convinti che sia necessario strutturare un modello di transizione tra il pediatra di prima scelta e il medico di assistenza primaria, e proprio con la Fimmg - Federazione italiana medici di medicina generale, e con il dottor Scotti, abbiamo già avviato un tavolo di concertazione per poter individuare quelle schede che permettano il passaggio al medico di medicina generale in maniera strutturata; tutto questo è bene che avvenga intorno al diciottesimo anno di vita perché solo in questo modo il pediatra di famiglia potrà completamente farsi carico di quelle condizioni che purtroppo ancora oggi sono fattori di rischio anche per un adulto".  Lo ha detto Antonio D'Avino, presidente Fimp - Federazione italiana medici pediatri, in occasione del convegno organizzato dalla Società italiana di pediatria per la Giornata nazionale della pediatria al ministero della Salute.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza