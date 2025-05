De Laurentiis (Pascale): "Tumore del seno oggi uno dei più guaribili, con terapie adiuvanti si prova a prevenire recidive e metastasi"

“La Campagna #pronteaintervenire è importante perché focalizza l’attenzione su una delle ultime opzioni terapeutiche per quelle donne che presentano ancora un rischio relativamente alto di recidive a distanza. Parliamo anche di 30 anni”. Così Michelino De Laurentiis, direttore Sc Oncologia clinica sperimentale di Senologia, Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale di Napoli, all’Adnkronos Salute commenta l’importanza della campagna #PronteAPrevenire, promossa da Novartis, in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna Odv, per fornire strumenti e informazioni utili alla gestione consapevole del rischio di recidiva.