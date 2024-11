Diabete: gestione passa anche da corretta alimentazione e attività fisica. Utile il ruolo degli edulcoranti

Circa 4 milioni di italiani convivono con la forma più diffusa di diabete, il diabete di tipo 2. Una pratica fondamentale sia per la prevenzione che per la gestione di questa patologia è lo sport. I benefici dell’attività fisica per i soggetti diabetici sono tanti e possono essere massimizzati seguendo una dieta equilibrata ricca di alimenti integrali, verdure, proteine magre e grassi sani. In occasione della Giornata Mondiale del diabete, il 14 novembre, Unione Italiana Food – Gruppo Edulcoranti pone l’accento sull’importanza di promuovere una corretta alimentazione tra le persone che soffrono di questa patologia e intende incoraggiare un dibattito sul ruolo utile degli edulcoranti, in linea con il parere degli esperti che consigliano le migliori pratiche per coniugare corretta alimentazione e stile di vita sano.