Disabilità: Museo per tutti garantisce l'accesso alla bellezza e alla cultura

Solo il 31% della popolazione generale ritiene che l'accesso alle attività culturali sia importante per una vita appagante, contro il 70% dei caregiver secondo cui visitare un museo influisce positivamente sulla loro vita. Lo rileva uno studio Iqvia presentato a Milano in un incontro organizzato in occasione della Giornata internazionale della disabilità. Lo studio supporta il progetto 'Museo per tutti', ideato e realizzato da L'abilità onlus insieme al Fai - Fondo per l'ambiente italiano Ets e sostenuto dall'azienda farmaceutica Viatris. Un'iniziativa che dal 2016 rende accessibili i beni del Fai anche alle persone con disabilità cognitive.