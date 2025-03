E' morta di tumore al pancreas oggi, lunedì 3 marzo, l'attrice Eleonora Giorgi, uno dei cancri più difficili da curare. E' ancora più importante, quindi, la prevenzione. "Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio maggiormente associato alla probabilità di sviluppare un carcinoma pancreatico" spiega all'Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente eletto dell'Associazione italiana oncologia medica (Aiom). "Altri fattori di rischio sono rappresentati dall'obesità, dalla ridotta attività fisica, dal consumo di alcol e di grassi saturi e dalla scarsa assunzione di verdure e frutta fresca. Certo, meno del 10% dei casi di tumore al pancreas è dovuto a fattori ereditari (mutazione del gene Brca 1 e 2), ma su una quota importante si potrebbe intervenire eliminando i fattori di rischio".

Diagnosi e mortalità

"Ancora oggi il numero dei decessi, purtroppo, si avvicina a quello delle nuove diagnosi, 13.585 nel 2024 - spiega Di Maio che è direttore dell'Oncologia medica universitaria dell'ospedale Molinette, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino -. Per questo motivo la prevenzione è tutto". Il carcinoma pancreatico colpisce "uomini e donne allo stesso modo", in particolare "dai 60 anni in su, sebbene ci siano casi tra i più giovani, anche under 50, fortunatamente rari". Per quanto riguarda l'aspettativa di vita a 5 anni dalla diagnosi, "è ancora molto bassa e insoddisfacente - ammette l'esperto -. La maggioranza dei casi non è candidata alla guarigione perché diagnosticata tardivamente. Sia chiaro, non per colpa del paziente, ma perché il tumore al pancreas si manifesta quando è già in stato avanzato". A peggiorare la situazione c'è "il fatto che non abbiamo a disposizione un test di screening ad hoc - fa notare il presidente eletto dell'Aiom -. Ecco perché l'alimentazione sana ed equilibrata e in generale l'adozione di uno stile di vita corretto sono armi fondamentali".

La terapia

Le terapie "ci sono, ma non danno risultati soddisfacenti", osserva lo specialista. Il tumore al pancreas si conferma "una delle patologie che hanno fatto meno progressi in oncologia negli ultimi anni a differenza degli altri tumori, anche con metastasi, nei quali abbiamo riscontrato avanzamenti anche dal punto di vista della qualità di vita". Il cancro del pancreas "è più difficile da trattare, più resistente alla chemioterapia e risponde peggio ai trattamenti", conclude Di Maio.