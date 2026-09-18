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Emofilia A: campagna Life First racconta valore della normalità quotidiana

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18 settembre 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La campagna "Life First. Liberi di vivere", promossa da Roche con il patrocinio delle associazioni di pazienti italiane Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) e Fondazione Paracelso, racconta attraverso quattro storie il vissuto quotidiano delle persone con Emofilia A, mettendo al centro quel momento di esitazione che può precedere gesti comuni della vita di tutti i giorni. Il progetto evidenzia come l'evoluzione dei trattamenti abbia contribuito a ridurre l'impatto della malattia sulla quotidianità, favorendo una maggiore libertà nelle attività personali, sociali e lavorative. La campagna include, inoltre, il contributo di professionisti della salute per approfondire aspetti clinici e gestionali della patologia. Inoltre, è stato evidenziato il percorso della ricerca scientifica e l'impegno di Roche nello sviluppo di soluzioni terapeutiche per l'Emofilia A.

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