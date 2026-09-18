Emofilia A: campagna Life First racconta valore della normalità quotidiana

La campagna "Life First. Liberi di vivere", promossa da Roche con il patrocinio delle associazioni di pazienti italiane Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) e Fondazione Paracelso, racconta attraverso quattro storie il vissuto quotidiano delle persone con Emofilia A, mettendo al centro quel momento di esitazione che può precedere gesti comuni della vita di tutti i giorni. Il progetto evidenzia come l'evoluzione dei trattamenti abbia contribuito a ridurre l'impatto della malattia sulla quotidianità, favorendo una maggiore libertà nelle attività personali, sociali e lavorative. La campagna include, inoltre, il contributo di professionisti della salute per approfondire aspetti clinici e gestionali della patologia. Inoltre, è stato evidenziato il percorso della ricerca scientifica e l'impegno di Roche nello sviluppo di soluzioni terapeutiche per l'Emofilia A.