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Emofilia A: infermiera Ferrini, 'profilassi e controllo terapia significa autonomia e libertà consapevole'

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18 settembre 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'aspetto che è diventato veramente importante, a parer mio, è poter dialogare apertamente col paziente sulla terapia. La decisione spetta ai clinici, però, avere un paziente consapevole della scelta clinica e proattivo nella sua profilassi, fa davvero la differenza. In conclusione, profilassi e controllo della terapia significa autonomia e libertà consapevole". Lo ha detto Anna Chiara Ferrini, infermiera Centro Mec - Malattie emorragiche congenite, ospedale M. Bufalini di Cesena, Ausl della Romagna, intervenendo al lancio della campagna promossa da Roche "Life First. Liberi di vivere." dedicata all'emofilia A, rara malattia genetica che provoca sanguinamenti spontanei o prolungati a causa di un deficit del fattore di coagulazione VIII.

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