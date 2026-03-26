circle x black
Cerca nel sito
 

Epatite A, Simit: "Sui recenti casi sorveglianza ed evitiamo allarmismi"

sponsor

'Infezione generalmente lieve, possibile trasmissione anche per via sessuale'

Epatite A, Simit:
26 marzo 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'aumento dei casi" di epatite A "sembra legato a precipitazioni e sversamenti fognari in mare, che contaminano molluschi. Il consiglio è di mangiare molluschi cotti e aperti adeguatamente, evitando allarmismi, ma mantenendo la sorveglianza. L'infezione è generalmente lieve, ma può in rari casi causare epatite fulminante, richiedendo trapianto". Lo ha detto Marco Falcone, segretario Simit-Società italiana malattie infettive e tropicali, all'Adnkronos Salute, oggi a Venezia a margine del congresso 'Top5 in Infectious Diseases', di cui è chairman, commentando il focolaio di epatite A che ha recentemente interessato la Campania e il Lazio.

CTA

Sull'argomento interviene anche Cristina Mussini, neopresidente Simit, che sottolinea come "tutte le ultime epidemie di epatite A sono state amplificate da una trasmissione sessuale". Ma "ricordiamo anche che anche per l'epatite A c'è il vaccino - sottolinea - Almeno per le infezioni in cui c'è il vaccino, andrebbe fatto, come per l'epatite B, ma anche per l'Hpv", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Epatite A Top5 in Infectious Diseases epatite A sorveglianza allarmismi molluschi vaccino
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza