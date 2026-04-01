Euromed Pharma Services investe 40 milioni per hub innovativo a Filago

Euromed Pharma Services, società di logistica del Gruppo Petrone specializzata nei servizi di stoccaggio, conservazione e distribuzione di prodotti per il settore farmaceutico, ha annunciato l'apertura del nuovo hub di Filago (Bergamo), una struttura progettata per incrementare capacità, efficienza operativa e mantenere elevati standard di servizio in un mercato altamente regolato e competitivo e in continua evoluzione. Il nuovo polo logistico - informa una nota - rappresenta un tassello fondamentale del piano strategico di crescita di Euromed Pharma Services, che negli ultimi anni ha registrato un significativo aumento di fatturato di oltre 40 milioni, con un'espansione dell'organizzazione grazie anche all'apertura di nuove linee di business tra cui una divisione dedicata alla fornitura dei farmaci per uso sperimentale negli studi clinici. Il nuovo hub di Filago, composto da due comparti per un totale di 50.000 metri quadrati e un’altezza utile di 12 metri e in cui saranno impiegate circa 100 persone, consentirà di gestire complessivamente oltre 80.000 posti pallet con soluzioni tecnologiche innovative pensate per migliorare efficacia ed efficienza dei processi. Il magazzino ha ottenuto la certificazione Breeam excellent, un prestigioso riconoscimento internazionale assegnato a edifici che raggiungono elevati standard di sostenibilità ambientale ed energetica.

"Quello di Filago è un investimento di risorse importante che testimonia la nostra visione per il lungo periodo: consolidare la nostra leadership nella logistica healthcare e continuare a generare valore per clienti, partner e pazienti. E' un impegno che riguarda non solo l'innovazione tecnologica, ma anche le persone: oltre 100 professionisti lavoreranno in un ambiente progettato per favorire la qualità del lavoro e del servizio - ha dichiarato Monica Mutti, amministratore delegato di Euromed Pharma Services - L'espansione a Filago rappresenta molto più di un nuovo capitolo infrastrutturale: è la conferma della nostra volontà di costruire un modello di logistica orientato al futuro, in cui innovazione, qualità del servizio e personalizzazione procedono di pari passo. Infatti, questo progetto nasce dall'ascolto delle esigenze dei nostri clienti e dalla consapevolezza che la crescita, per essere sostenibile, deve poggiare su basi solide, tecnologiche e umane. Filago incarna esattamente questa visione: un luogo in cui persone, processi e tecnologie convergono per generare valore aggiunto e creare nuove opportunità".

Con l'apertura del magazzino di Filago, Euromed Pharma Services rafforza la propria posizione nel mercato dell'outsourcing logistico farmaceutico, offrendo un'infrastruttura moderna, automatizzata e progettata per garantire i più alti standard di sicurezza, tracciabilità e continuità del servizio, si legge nella nota. "L'apertura del nuovo hub di Filago rappresenta un traguardo che ci rende estremamente orgogliosi come imprenditori e come gruppo. Questo polo logistico incarna la nostra visione: costruire un ecosistema capace di innovare costantemente, creare valore e garantire ai nostri clienti standard qualitativi sempre più elevati. Il percorso di crescita di Euromed Pharma Services è una dimostrazione concreta della forza e della solidità anche di Petrone Group: un'azienda che continua a investire e a guardare con determinazione al futuro del settore healthcare. Filago è un simbolo di tutto questo", ha detto Pierluigi Petrone, Ceo di Petrone Group.

Tra le novità tecnologiche che verranno installate nel nuovo magazzino c'è un impianto fotovoltaico da oltre 4 Mw, in grado di alimentare l'intero sito e contribuire alla neutralizzazione delle emissioni del gruppo, illustra la nota. Grazie all'energia prodotta, sarà possibile compensare i consumi non solo di Euromed Pharma Services, ma di tutte le società del Gruppo Petrone, in Italia e all'estero. Per garantire un livello di servizio eccellente e al contempo preservare la flessibilità che caratterizza Euromed Pharma Services, il magazzino di Filago è stato ideato come una combinazione di tecnologie avanzate e interconnesse. L'infrastruttura è stata predisposta con standard tecnici rigorosi - come pavimentazioni certificate e adatte per la circolazione dei mezzi automatici - a conferma dell'impegno dell'azienda verso un'operatività sicura, affidabile e ad alte prestazioni. Queste scelte tecnologiche non solo rispondono alle esigenze di un mercato competitivo e in continua evoluzione, ma permettono a Euromed Pharma Services di mantenere la propria value proposition: servizi personalizzati, attenzione al cliente e qualità elevatissima nel rispetto delle normative.

"Siamo profondamente orgogliosi dell'avvio del nuovo magazzino di Filago, un progetto che riflette l'impegno e la dedizione di tutte le persone del nostro fruppo. Euromed Pharma Services ha dimostrato di essere una realtà dinamica, competente e orientata all'innovazione, e questo nuovo polo logistico ne è la naturale evoluzione. Filago - ha concluso Carmine Petrone, presidente di Petrone Group - rafforzerà la nostra capacità di offrire servizi sempre più personalizzati e tecnologicamente avanzati, contribuendo non solo alla crescita di Euromed Pharma Services, ma all'intero Petrone Group. E' un investimento che guarda al futuro: sostenibile, altamente performante e pensato per supportare in modo responsabile l’evoluzione del settore farmaceutico".