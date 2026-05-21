Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), 'ricerca e investimenti a rischio spostamento verso gli Usa'

"La pressione sui prezzi in Europa rischia di spostare ricerca e investimenti verso gli Stati Uniti. Gli effetti sullo spostamento degli investimenti verso gli Stati Uniti sono già visibili, per effetto del Most Favoured Nation (Mfn), 400 miliardi di dollari nei prossimi 5-7 anni tra ricerca di base, ricerca transnazionale, ricerca clinica e produzione tecnologica industriale, il core, l'essenza dell'industria farmaceutica e quindi non abbiamo tempo per definire gli interventi, le strategie affinché non si perda un bacino di competenze ma si possa accelerare in una direzione che è quella di continuare a fare innovazione". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, al talk 'Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità', il primo del ciclo di incontri 'Equilibri e prospettive del sistema salute'. "Oggi il vero vantaggio competitivo dell'Italia nel pharma comprende ricerca, manifattura e capitale umano - ha spiegato Cattani - Il vero valore della filiera farmaceutica comprende sicuramente l'innovazione, il capitale umano, tutto quello che sappiamo fare con competenze ben distribuite da Nord a Sud del Paese, quindi possano continuare a sviluppare ricerca di base transnazionale, clinica, tecnologia e processo industriale. E' un settore unico nel panorama europeo dove non solo le competenze sono a vantaggio delle imprese tradizionali farmaceutiche a capitale straniero o italiano ma anche di una costola fondamentale che è quella dei terzisti e quindi un network di imprese spesso non conosciute ma che sono le più forti a livello mondiale, proprio per la capacità di fare innovazione in scienza, tecnologia, sviluppo clinico grazie a un modello unico e straordinario che l'Italia ha costruito in decenni legato all'industria farmaceutica e che ora sta entrando in una nuova fase dove con la sensibilità del Mur e della Crui, oggi definiamo le competenze che serviranno domani alle imprese farmaceutiche e abbiamo esportato il nostro modello ad esempio l'Its Pharma Academy addirittura con il piano Mattei in Egitto, quindi andiamo oltre i confini nazionali con un modello esclusivo di competenze".