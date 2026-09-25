Farmaceutica: Dorigo (Haleon), "farmacista figura centrale per self-care responsabile"

Il farmacista è tra i professionisti sanitari più accessibili e rappresenta spesso il primo interlocutore per i bisogni di salute quotidiani. Secondo Marco Dorigo, general manager Southern Europe e Italia di Haleon, il suo ruolo è centrale nell'orientare i cittadini verso soluzioni appropriate e nel riconoscere le situazioni che richiedono il medico. Al centro anche la promozione dell'automedicazione responsabile, fornendo alle persone strumenti per gestire i disturbi minori in autonomia. La riflessione arriva in occasione della Giornata mondiale dei farmacisti, che ricorre il 25 settembre.