Farmaceutica, Gesualdo (Fism): "Ddl Testo unico grande occasione, adesso o mai più"

Farmaceutica, Gesualdo (Fism):
12 dicembre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ricerca, innovazione e collaborazione tra i vari protagonisti del sistema salute che giocano un ruolo nel percorso parlamentare del Ddl sul Testo unico della farmaceutica che sta iniziando.

"Adesso o mai più". Il provvedimento è una grande occasione per "un accesso al farmaco più rapido, rafforzare le reti territoriali con le farmacie di continuità, e poi c'è il discorso della digitalizzazione: l'innovazione va di pari passo con la sostenibilità, ma serve l'Hta - Health Technology Assessment". Così Loreto Gesualdo, presidente della Federazione società medico-scientifiche (Fism), nel suo intervento all'evento 'La riforma della legislazione farmaceutica' a Roma.

"Sia chiaro - ha aggiunto - il paziente italiano non può essere di serie B rispetto ad uno tedesco o francese. Perché ci confrontiamo con colossi come la Cina e Trump ha dato la sveglia all'Europa. La Fism c'è e porterà il suo contributo alla riforma".

