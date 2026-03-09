Farmaceutica, Menarini chiude il 2025 con il + 6% di fatturato

Il gruppo farmaceutico Menarini ha annunciato oggi risultati straordinari per il 2025, confermando la sua posizione di eccellenza nel panorama farmaceutico internazionale. I dati sono stati illustrati durante una conferenza stampa presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Firenze, dove Lucia Aleotti, azionista e membro del Board, ha fatto il punto sui principali traguardi economici del gruppo. Il fatturato consolidato ha raggiunto la cifra record di 4,887 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto ai 4,603 miliardi del 2024.