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Neopharmed Gentili rafforza piattaforma europea malattie rare, brand unico

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Neopharmed Gentili rafforza piattaforma europea malattie rare, brand unico
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11 settembre 2026 | 17.36
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

Neopharmed Gentili annuncia il consolidamento sotto un unico brand delle proprie attività europee dedicate alle malattie rare, con il cambio di nome delle società nei diversi Paesi. L'operazione - informa l'azienda in una nota - prosegue il percorso avviato nell'ottobre 2025 con l'acquisizione da BioCryst Pharmaceuticals delle attività commerciali europee di Orladeyo*(berotralstat) per il trattamento dell'angioedema ereditario. A operare da subito sotto il marchio Neopharmed Gentili saranno le società presenti nei principali Paesi europei, oltre all'Italia: Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Il consolidamento proseguirà fino a riunire sotto un'unica identità societaria le attività dedicate alle malattie rare in tutti i mercati europei in cui l'azienda opera.

"Il consolidamento delle attività europee dedicate alle malattie rare segna una tappa importante nel percorso di crescita di Neopharmed Gentili - dichiara il Ceo Alessandro Del Bono - Stiamo costruendo una realtà internazionale fondata su una visione comune, capace di mettere a sistema competenze, innovazione e un approccio realmente centrato sulla persona. Questo passaggio rafforza la nostra ambizione di essere un partner solido e affidabile per la comunità scientifica, le istituzioni, le associazioni pazienti e tutte le persone che convivono con una malattia rara, insieme ai loro caregiver. Continueremo a investire per ampliare la nostra presenza internazionale, sostenere l'accesso all'innovazione terapeutica e contribuire a migliorare la gestione delle malattie rare in Europa".

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