Neopharmed Gentili rafforza piattaforma europea malattie rare, brand unico

Neopharmed Gentili annuncia il consolidamento sotto un unico brand delle proprie attività europee dedicate alle malattie rare, con il cambio di nome delle società nei diversi Paesi. L'operazione - informa l'azienda in una nota - prosegue il percorso avviato nell'ottobre 2025 con l'acquisizione da BioCryst Pharmaceuticals delle attività commerciali europee di Orladeyo*(berotralstat) per il trattamento dell'angioedema ereditario. A operare da subito sotto il marchio Neopharmed Gentili saranno le società presenti nei principali Paesi europei, oltre all'Italia: Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Il consolidamento proseguirà fino a riunire sotto un'unica identità societaria le attività dedicate alle malattie rare in tutti i mercati europei in cui l'azienda opera.

"Il consolidamento delle attività europee dedicate alle malattie rare segna una tappa importante nel percorso di crescita di Neopharmed Gentili - dichiara il Ceo Alessandro Del Bono - Stiamo costruendo una realtà internazionale fondata su una visione comune, capace di mettere a sistema competenze, innovazione e un approccio realmente centrato sulla persona. Questo passaggio rafforza la nostra ambizione di essere un partner solido e affidabile per la comunità scientifica, le istituzioni, le associazioni pazienti e tutte le persone che convivono con una malattia rara, insieme ai loro caregiver. Continueremo a investire per ampliare la nostra presenza internazionale, sostenere l'accesso all'innovazione terapeutica e contribuire a migliorare la gestione delle malattie rare in Europa".