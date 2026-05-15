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Farmaci: Aceti (Salutequità), 'i pazienti non possono temere carenze di plasmaderivati'

15 maggio 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono pazienti che, già impegnati a convivere con la propria patologia, non possono farsi carico anche della preoccupazione legata a una potenziale carenza di farmaci, dovuta alla mancanza della materia prima necessaria per produrli. Si tratta di un limite che va aggredito promuovendo la cultura della donazione: così facendo, non solo aumenterebbero le scorte di farmaci plasmaderivati, ma renderemmo l'Italia un Paese migliore. È necessario fare cultura della solidarietà e della donazione un asset fondamentale della nostra politica pubblica". Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità, alla presentazione, a Roma, della ricerca dell'Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all'importanza del plasma.

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