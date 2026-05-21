Farmaci, Magrelli (Aifa), "contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti"

"Il contenimento della spesa, se ben programmato, può favorire l'innovazione". Lo ha dichiarato Armando Magrelli direttore dell'Ufficio Relazioni internazionali di Aifa, nel corso del talk Adnkronos dedicato alla sostenibilità del sistema farmaceutico e alle nuove sfide dell'innovazione terapeutica. Secondo Magrelli, programmazione di lungo periodo e gestione sostenibile delle risorse sono elementi "mutualmente interconnessi" che possono sostenere lo sviluppo di nuove cure e garantire continuità agli investimenti nel settore.