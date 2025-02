Farmaci: oftalmologo Lanzetta, ‘un’iniezione anche ogni 6 mesi con aflibercept 8 mg in maculopatia’

“A due anni dall'inizio del trattamento, il 25-30% circa dei pazienti” con maculopatia “ha necessitato di una iniezione ogni sei mesi alla fine del follow up e questo è qualcosa che non avevamo mai visto e sperimentato con le iniezioni intravitreali. Ovviamente, il risvolto pratico sta in una riduzione probabile dei costi e in un miglioramento significativo della qualità di vita dei nostri pazienti”. Così Paolo Lanzetta, professore di Oftalmologia e direttore della clinica Oculistica università degli studi di Udine, durante l’incontro organizzato da Bayer a Mil ano sulla formulazione aflibercept 8 mg e OcuClick*, una siringa pre-riempita per la somministrazione del farmaco.