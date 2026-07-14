Fiori (Inail): "La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei pazienti sardi"

Il Direttore Generale Inail, Marcello Fiori, in occasione dell'inaugurazione a Cagliari del nuovo Punto di assistenza del Centro protesi Inail, evidenzia l'importanza di questa apertura spiegando che la rete della Direzione centrale protesica conta già 10 strutture territoriali, destinate presto a diventare 15. Questo presidio eviterà a circa 5.000 assistiti sardi i lunghi e costosi spostamenti verso il centro di Vigorso di Budrio per cure, manutenzioni o riabilitazione. La nuova sede offrirà un servizio integrato con la sanità regionale, garantendo sia la produzione di protesi sia l'assistenza. Si tratta di una risposta concreta di prossimità che dimostra l'impegno dell'Inail nel farsi carico dei lavoratori infortunati.