Francesco Albergo nominato esperto al Consiglio superiore di Sanità

Lum: "Incarico ne riconosce competenze scientifiche e visione strategica"

Francesco Albergo
Francesco Albergo
27 gennaio 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
Francesco Albergo è stato nominato Esperto del Consiglio superiore della sanità, con provvedimento firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Professore associato di Economia aziendale, direttore Operativo della Lum School of Management e Direttore del Laboratorio di Controllo di Gestione e Activity Based Costing dell’Università Lum - informa l'ateneo in una nota - Albergo "svolge da anni un’attività di ricerca sui temi del Management e dell’Economia sanitaria, adottando un approccio fondato su analisi, misurazione e governance dei sistemi complessi".

La nomina rappresenta un incarico di "alto profilo istituzionale", che riconosce le competenze scientifiche e la visione strategica di Albergo e rafforza il contributo dell’Università Lum Giuseppe Degennaro al dialogo tra ricerca accademica e istituzioni nazionali.

Francesco Albergo Esperto del Consiglio superiore della sanità Lum School of Management
