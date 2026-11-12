Fumo: Mondino (Fondazione Airc), 'I giovani spesso affiancano i nuovi dispositivi alle sigarette tradizionali'

Sosteniamo l'aumento dei prezzi delle sigarette e chiediamo di limitare la pubblicità dei nuovi dispositivi, molto attrattivi per i giovani. Spesso i ragazzi non sostituiscono le sigarette tradizionali, ma affiancano loro il consumo di prodotti alternativi." Ha detto Anna Mondino, direttrice scientifica della Fondazione Airc, durante la giornata precongressuale del XXVIII congresso nazionale Aiom, dedicata al tema "Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa". Nel corso dell'incontro è stato presentato il Manifesto per la Tutela dei Diritti dei Non Fumatori.