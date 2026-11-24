"La miopia è una patologia che nel mondo interessa oltre 5 miliardi di persone, ma ciò che è drammatico è che quasi un miliardo hanno una miopia grave che altera la qualità di vita e, soprattutto, che può portare gli over 60-65 a un netto calo della vista". Lo ha detto Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e professore di Medicina interna università Cattolica, alla presentazione del nuovo Centro europeo della miopia inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma.