Il Covid ci preoccupa fino ad un certo punto grazie per alla campagna vaccinale massiva che c’è stata, a differenza di quanto accaduto per l’influenza . Quindi il mio appello ad anziani e fragili è vaccinatevi. Lo dice all'Adnkronos Salute Antonino Giarratano, presidente della Siaarti - Società italiana di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e terapia del dolore, a margine del 78esimo Congresso nazionale della società scientifica, in corso a Napoli.