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Giornata della salute mentale, Paolo Kessisoglu: "Sostenete raccolta fondi 'C'è Da Fare' per nuovo sportello di ascolto"

06 ottobre 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'Associazione C'è Da Fare ETS, fondata da Silvia Rocchi e Paolo Kessisoglu e nata per offrire un supporto concreto a giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta, lancia una campagna di raccolta fondi attiva per tutto il mese di ottobre. La raccolta contribuirà alla nascita, prevista nel 2027 con il completamento del nuovo 'C'è Da Fare HUB', di uno sportello di primo ascolto e orientamento dedicato ai giovani e alle loro famiglie: uno spazio a cui potersi rivolgere per ricevere un primo supporto e un orientamento verso il percorso più adatto.

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Paolo Kessisoglu silvia rocchi salute mentale giornata salute mentale
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