Giornata Sla 2025, Aisla 'Coloriamo l'Italia di verde, un abbraccio per 6mila pazienti'

In occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, l'Italia si è colorata di verde: palazzi istituzionali, monumenti e fontane dello Stivale si illuminano come un abbraccio simbolico alle oltre 6mila persone, e le loro famiglie, che convivono con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia rara neurodegenerativa. Per celebrare questo giorno e sensibilizzare la cittadinanza Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato la sua più vasta campagna di sensibilizzazione 'Coloriamo l'Italia di verde' che si è conclusa il 21 settembre.