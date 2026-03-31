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Glomerulopatia da C3, Coco (Novartis): "Accesso a terapia prima non disponibile"

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‘piano di ricerca clinica per intervenire su meccanismi che provocano danno renale’

Glomerulopatia da C3, Coco (Novartis):
31 marzo 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Novartis è impegnata da più di 40 anni in ambito renale. Celebriamo l'approvazione di una nuova opzione terapeutica per una patologia renale rara, per cui non c'era nessuna opzione terapeutica disponibile. Questo rappresenta sicuramente un primo passo verso un futuro che speriamo essere molto produttivo”. Così Paola Coco, Country Chief scientific Officer e Head of Medical affairs di Novartis Italia, commenta il via libera al rimborso, da parte di Aifa- Agenzia italiana del farmaco, di iptacopan, il primo inibitore orale del Fattore B della via alternativa del complemento, primo nella sua classe, per il trattamento di adulti con glomerulopatia da C3 (C3G).

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“Abbiamo nella nostra pipeline molte molecole e un piano di ricerca clinica specifico in ambito renale - spiega - con l'obiettivo di agire in maniera specifica sui meccanismi che provocano il danno renale e poter così migliorare in modo significativo la vita dei pazienti affetti da patologie renali rare”. A tale proposito, Coco sottolinea l’importanza della “collaborazione a 360 gradi con le associazioni pazienti, clinici e istituzioni” per raggiungere l'obiettivo comune di "portare l'innovazione terapeutica a disposizione dei pazienti influendo così in modo positivo sulla loro qualità e quantità di vita”.

Guardando al futuro, "abbiamo una pipeline in sviluppo, circa 7 molecole, 10 nuove estensioni di indicazioni e un piano di ricerca clinica molto attivo - conclude - Solo nel 2025 contavamo 10 studi sul territorio italiano. Ci auguriamo di ottenere dei risultati clinici promettenti che ci permettano di avere nuove opzioni terapeutiche a disposizione per i nostri pazienti”.

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iptacopan glomerulopatia da C3 (C3G)
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